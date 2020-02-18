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HaberlerGündemDONACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Buzlanma ve don uyarısı - Haberler

Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli havanın etkisi altında olacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapılırken, batıda sıcakların 2 ila 4 derece artması bekleniyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bingöl'ün kuzeyi ile Şırnak çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu, Erzurum'un güneyi, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu, yarın batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

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