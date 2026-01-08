Habertürk
        Donald Trump ABD'yi 66 kuruluştan geri çekti | Dış Haberler

        Donald Trump ABD'yi 66 kuruluştan geri çekti

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 66 uluslararası kuruluştan geri çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı." ifadelerine yer verildi.

        Giriş: 08.01.2026 - 01:35 Güncelleme: 08.01.2026 - 01:42
        Donald Trump ABD'yi 66 kuruluştan çekti
        ABD Başkanı Donald Trump, aralarında 31 Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşunun da olduğu toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin geri çekilmesini öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın bugün imzaladığı başkanlık kararnamesine atıf yapılarak, ABD'nin toplam 66 uluslararası kuruluştan geri çekildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı." ifadesine yer verildi.

        Söz konusu kararın, ilgili uluslararası kuruluşların "Amerikan ulusal çıkarlarına aykırı hareket etmesinden" dolayı alındığına dikkat çekilen açıklamada, 31'i BM nezdinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin hem katılım hem de finansman olarak çekileceği kaydedildi.

        Beyaz Saray'ın açıklamasında hangi kuruluşlardan geri çekileceği bilgisi ise paylaşılmadı.

        ABD Başkanı Trump, 20 Ocak 2025'te başladığı ikinci başkanlık döneminin ilk günlerinde Paris İklim Anlaşması ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmiş, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) gönderilen fonları ise durdurmuştu.

