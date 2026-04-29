Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump, BAE'nin OPEC'ten ayrılmasına dair konuştu | Dış Haberler

        Donald Trump, BAE'nin OPEC'ten ayrılmasına dair konuştu

        ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ayrılma kararını memnuniyetle karşıladığını ve bu adımın petrol fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 22:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BAE'nin OPEC'ten ayrılmasına dair konuştu

        ABD Başkanı Trump, "Artemis 2" ekibini Beyaz Saray'da kabul ettiği görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararını nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Trump, alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        ABD Başkanı, "Bence bu harika bir şey. (BAE Devlet Başkanı) Muhammed'i (bin Zayid) çok iyi tanıyorum, çok zeki biridir ve muhtemelen kendi yolunda ilerlemek istiyor. Bu iyi bir şey. Sonuçta bunun petrol fiyatlarını düşürmek açısından iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Söz konusu kararın ABD açısından herhangi bir sorun teşkil etmediğini belirten Trump, kendilerinin de bazen OPEC ile sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

        Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

        *Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri: BAE, OPEC'ten ayrılıyor, TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması, FB seçim tarihini açıkladı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... BAE, OPEC'TEN AYRILIYORBirleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibariyle petrol ihraç eden ülkeler örgütü yani OPEC'ten ayrılacağını duyurdu. Biliyorsunuz, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta İran, Hürmüz Boğazı'nı kapat...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
