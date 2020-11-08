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Donald Trump, kampanya ekibinin Philadelphia'daki Four Seasons otelinde büyük bir basın toplantısı düzenleyeceklerini söylemişti. Trump, Twitter'da yaptığı ve daha sonra sildiği paylaşımda, Philadelphia'daki Four Seasons'da "Büyük bir basın toplantısı" yapılacağını ifade etmişti

Ancak basın toplantısından sonra paylaşılan videolarda, büyük toplantının Four Seasons otelinde değil, Four Seasons Total Landscaping isimli peyzaj dükkanının otoparkında yapıldığı ortaya çıktı.

Four Seasons Hotel resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, peyzaj dükkanıyla herhangi bir ilişkileri olmadığını açıkladı.

Trump'ın ekibinin düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, seçim sonucunu kabul etmeyeceklerini ve mahkemeye taşımayı planladıklarını ifade etmişti.

Trump'ın seçim ekibinden basın toplantısının otoparkta gerçekleşmesine ilişkin bir açıklama ise gelmedi.