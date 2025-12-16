Donald Trump'ın Rob Reiner hakkındaki sözlerine tepki

Ünlü yönetmen Rob Reiner ve fotoğrafçı eşi Michele Singer Reiner, önceki gün ABD'nin Los Angeles kentindeki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulunduktan sonra, cinayetten sorumlu tutulan oğulları dün gözaltına alınıp tutuklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rob Reiner'ın Hollywood'u yasa boğan ölümünün ardından yaptığı açıklamada, Reiner'ın, kendisine karşı açık sözlü muhalefetini sorumlu tuttu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Reiner, 'Trump Delilik Sendromu' olarak bilinen, zihni felç eden, inatçı ve tedavi edilemez bir hastalık nedeniyle başkalarına verdiği öfke yüzünden öldürüldü" ifadesini kullandı.

Donald Trump ayrıca, Reiner'ın "Başkan Donald J. Trump'a olan saplantılı takıntısıyla insanları çıldırttığını, Trump yönetimi tüm hedefleri ve beklentileri aştıkça paranoyasının yeni boyutlara ulaştığının bilindiğini" dile getirdi.

Donald Trump, fotoğrafçı Michele Singer Reiner ile olan kişisel bağlantısından bahsetmedi. Oysa, Trump'ın 'The Art of the Deal' adlı 1987'de çıkan ve çok satan kitabının kapak fotoğrafını Michele Singer çekmişti.

Ünlü yönetmen ve eşinin ölümleri cinayet şüphesiyle soruşturulurken, Donald Trump'ın yaptığı bu açıklama şok etkisi yarattı. ABD Başkanı'nın sosyal medya paylaşımındaki yorumları, başkanların genellikle bir kamu figürünün ölümünden sonra teselli veya saygı mesajı sunma rolünden çok uzak kaldığı gerekçesiyle tepki çekti. Mesaj, Trump destekçileri dahil pek çok kesimden eleştiri aldı. REKLAM Oyuncu Josh Gad; "Bu lanet olası psikopat için çok alçak bir seviye yok. Rob Reiner, senin 1000 katın kadar iyiydi ve senden farklı olarak Amerikan halkını gerçekten önemsiyordu. Git elini altın rengi lanet olası tuvaletine boya ve Beyaz Saray gibi şeyleri yok et. En iyi yaptığın şey bu" şeklinde çıkıştı. 'Rosemary'nin Bebeği' filmiyle tanınan ünlü oyuncu Mia Farrow; "Rob Reiner, bize sunduğu harika filmleriyle, nezaketi ve sıcaklığıyla, mizahıyla ve ülkesine olan sevgisiyle her zaman hatırlanacak. Trump ise açgözlülüğü, bencilliği, yolsuzluğu, acımasızlığı, intikamcılığı ve Amerika'nın en iyi yönlerini yok etmeye çalışmasıyla hatırlanacak" ifadesini kullandı. Mia Farrow "NE İĞRENÇ BİR AÇIKLAMA" Arnold Schwarzenegger'in oyuncu oğlu Patrick Schwarzenegger, Donald Trump'ın paylaşımına; "Ne iğrenç ve alçakça bir açıklama" şeklinde tepki gösterdi.