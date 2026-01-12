Habertürk
        Donald Trump'ın 'Mutlu Trump' rozeti

        Donald Trump'ın 'Mutlu Trump' rozeti

        Donald Trump, Venezuela'nın petrollerini yönetmeye başlayacağı için mutluluğunu yakasındaki sembole yansıttı

        Giriş: 12.01.2026 - 12:19 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:19
        'Mutlu Trump'
        Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırıp New York'a götürmesi, Venezuela'nın petrolünü sahiplenmesi gibi dünyayı etkileyen konularla gündeme gelirken, bu defa bir yaka iğnesiyle dünya basınına konu oldu. Düzenlediği bir basın toplantısında, kendisinin minyatür bir versiyonuna benzeyen bir aksesuar takmıştı.

        Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda petrol ve doğalgaz yöneticileriyle görüşürken, Fox News muhabiri Peter Doocy, daha önce görülmemiş bir yaka iğnesi taktığını fark ettiği 79 yaşındaki Trump'a, bunun neye benzediğini sordu.

        Beyaz Saray muhabirinin, Trump'ın her zamanki Amerikan bayrağı yaka iğnesinin altında taktığı bu iğneyle ilgili soru sormasının ardından, Trump bunun bir hediye olduğunu açıkladı.

        Petrol yöneticilerinin bulunduğu odada, aksesuarı göstererek, "Bunu bana biri verdi" diyen ABD Başkanı, rozetine 'Mutlu Trump' adını verdiğini söyledi.

        "Asla mutlu değilim, asla tatmin olmuyorum" diyerek sözlerine devam eden Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yapana kadar asla tatmin olmayacağım, ama oldukça yaklaştık" ifadesini kullandı.

        Trump'ın rozetinde, ağzı açık, kaşları çatık ve yumrukları yanlarında sıkılı bir şekilde kendisinin karikatür versiyonu yer alıyor.

        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Kızılelma köyünde kardan İstanbul'daki Kız Kulesi'nin benzerini yapan çocuklarla bir araya geldi

        #Donald Trump
        #rozet
        #yaka iğnesi
