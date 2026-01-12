Donald Trump'ın 'Mutlu Trump' rozeti

Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırıp New York'a götürmesi, Venezuela'nın petrolünü sahiplenmesi gibi dünyayı etkileyen konularla gündeme gelirken, bu defa bir yaka iğnesiyle dünya basınına konu oldu. Düzenlediği bir basın toplantısında, kendisinin minyatür bir versiyonuna benzeyen bir aksesuar takmıştı.

Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda petrol ve doğalgaz yöneticileriyle görüşürken, Fox News muhabiri Peter Doocy, daha önce görülmemiş bir yaka iğnesi taktığını fark ettiği 79 yaşındaki Trump'a, bunun neye benzediğini sordu.

Beyaz Saray muhabirinin, Trump'ın her zamanki Amerikan bayrağı yaka iğnesinin altında taktığı bu iğneyle ilgili soru sormasının ardından, Trump bunun bir hediye olduğunu açıkladı.

Petrol yöneticilerinin bulunduğu odada, aksesuarı göstererek, "Bunu bana biri verdi" diyen ABD Başkanı, rozetine 'Mutlu Trump' adını verdiğini söyledi.

"Asla mutlu değilim, asla tatmin olmuyorum" diyerek sözlerine devam eden Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yapana kadar asla tatmin olmayacağım, ama oldukça yaklaştık" ifadesini kullandı.