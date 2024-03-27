Donald Trump, internet üzerinden İncil satışına başladı

Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'da yayımladığı videoda, seçmenlerini İncil satın almaya çağırdı.

Paylaşımında bu hafta kutlanacak "Kutsal Cuma" ve "Paskalya" bayramlarına işaret eden Trump, "Kutsal Haftanız kutlu olsun! Haydi Amerika'nın tekrar ibadet etmesini sağlayalım. Kutsal Cuma ve Paskalya'ya yaklaşırken sizi 'Tanrı ABD'yi Korusun İncili'nin bir kopyasını almaya teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımında yayımladığı videoda da "Tüm Amerikalıların evlerinde bir İncil'e ihtiyacı var ve bende de çok var. Bu benim en sevdiğim kitap. Bu İncil'i almanızı desteklemekten ve teşvik etmekten gurur duyuyorum." dedi.

Trump'ın satın alım için yönlendirdiği internet sitesinde İncil 59,99 ABD Doları'na satılıyor. REKLAM İnternet sitesinde, tasarımında Trump'a kampanya mitinglerinde destek veren folk müzik sanatçısı Lee Greenwood'un "Tanrı ABD'yi korusun" adlı şarkısından esinlenildiği belirtilen ve kapağında ABD bayrağı bulunan kitap için "Başkan Trump'ın destek verdiği tek İncil" ifadesi kullanılıyor. İncil ile Anayasa kitapçığı da gönderiliyor İncil'i alanlara, yanında ABD Anayasası, Haklar Bildirgesi, Bağımsızlık Bildirgesi ve Bağlılık Yemini'ni içeren kitapçıkların da gönderileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Trump'ın internet üzerinden İncil satışı yapması, son aylarda mahkum edildiği E. Jean Carroll adlı kadına ödeyeceği tazminat ve emlak sektöründe dolandırıcılık davasında verilen para cezası nedeniyle ekonomik sıkıntıya girdiği şeklinde değerlendiriliyor. Magazin dergisi yazarı Carroll, Trump'ın 1996'da kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla açtığı davaların sonucunda 26 Ocak'ta toplam 88,3 milyon dolar tazminat almaya hak kazanmıştı. Trump, kararı temyize götürmüş ancak süreç devam ederken mahkemeye 92 milyon dolar teminat yatırmak zorunda kalmıştı.