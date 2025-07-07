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        Haberler Dünya Donald Trump'tan BRICS üyelerine vergi tehdidi | Dış Haberler

        Donald Trump'tan BRICS üyelerine vergi tehdidi

        ABD Başkanı Donald Trump, BRICS üyesi ülkelere yönelik vergi tehdidinde bulundu. Trump "Kendilerini BRICS'in ABD karşıtı politikalarıyla özdeştiren ülkelere uygulanan gümrük vergileri yüzde 10 değerinde artırılacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:50 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:59
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        Trump'tan BRICS tehdidi
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        ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’da düzenlenen 17’nci BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen ülkeleri hedef aldığı açıklamasında, "Kendilerini BRICS’in ABD karşıtı politikalarıyla özdeştiren ülkelere uygulanan gümrük vergileri yüzde 10 değerinde arttırılacak" ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump, dün Brezilya'nın ev sahipliğiyle Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın kurucusu olduğu BRICS’in 17’nci Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen ülkelere ilişkin açıklama yaptı.

        Trump, "Kendilerini BRICS’in ABD karşıtı politikalarıyla özdeştiren ülkelere uygulanan gümrük vergilerinde yüzde 10 arttırılacak. Bu politikada hiçbir bir istisna olmayacak" ifadelerini kullandı.

        BRICS grubu üyeleri tarafından dün yapılan ortak bir bildiride ise ABD Başkanının gümrük vergilerinin küresel ticaret için bir tehdit teşkil ettiğini belirtmişti. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise geçtiğimiz cumartesi günü iş dünyasından isimlerle yaptığı görüşmede, BRICS üyesi ülkelerin artık dünya nüfusunun yarısından fazlasını ve üretimin yüzde 40’ı kadarını temsil ettiğini aktarırken, artan himayeciliğe karşı da uyarılar yapmıştı.

        Brezilya Devlet Başkanı ayrıca ABD’nin Orta Doğu’da hararetlendirdiği savaş durumlarını vurguladığı açıklamalarında, "Eğer uluslararası yönetimler artık 21’inci yüzyılın çok kutuplu gerçeklerini yansıtmakta yetersiz kalıyorsa bu yenilikleri yakalama sorumluluğu artık BRICS’e düşmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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