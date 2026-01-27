Habertürk
        Donald Trump'tan Melania Trump belgeseli için "Bilet alın" çağrısı

        Donald Trump'tan Melania Trump belgeseli için "Bilet alın" çağrısı

        Donald Trump, First Lady'nin 'Melania' adlı belgesel filmi için "Mutlaka izlenmeli" diyerek biletlerin hızla tükendiğini belirtti

        Giriş: 27.01.2026 - 12:47 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:47
        ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump'ın yakında gösterime girecek belgeselini tanıtmak için sosyal medyayı kullandı. Trump, sosyal medya paylaşımında, "Melania filmi mutlaka izlenmeli. Biletlerinizi bugün alın. Çok hızlı tükeniyor!" diye yazdı.

        'Melania' adlı belgesel film, First Lady'nin gözünden, Donald Trump'ın 2025'te ikinci kez göreve başlamasına kadar geçen 20 günü ve ailesini Beyaz Saray'a geri getirmeye hazırlanmasını konu alıyor. Belgesel, Melania Trump'ın kasım ayında sosyal medya aracılığıyla duyurduğu yeni film yapım şirketi Muse Films'in ilk projesi olarak hazırlandı.

        'Melania' belgeseli için Las Vegas'taki gösterişli tanıtım
        'Melania' belgeseli için Las Vegas'taki gösterişli tanıtım

        Filmin yönetmenliğini, 'Rush Hour' serisiyle tanınan ve 2017'de cinsel saldırı iddialarıyla karşı karşıya kalan Brett Ratner üstlendi. Ratner hakkında herhangi bir hukuki suçlama yöneltilmedi.

        30 Ocak'ta sinemalarda gösterime girecek olan film, aynı gün dijital platformda da izlenebilecek.

        Filmin halka açık gösteriminden bir gün önce, yani 29 Ocak Perşembe günü, Washington'daki yeni adı Kennedy Center olan ve artık Trump-Kennedy Center olarak anılan merkezde, bir gala düzenlenecek. First Lady, 24 Ocak Cumartesi günü Beyaz Saray'da filmin özel bir gösterimine ev sahipliği yapmıştı.

