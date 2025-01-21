Donald Trump ve Melania Trump başkanlık balolarına katıldı
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geçerek ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda karara imza attı. Trump daha sonra eşi First Lady Melani Trump ile 3 ayrı başkanlık balosuna katıldı
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez resmen Beyaz Saray'a geri döndü. Trump, 2017'deki başkanlık töreninin ardından bir kez daha yemin etti.
Yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geçen Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.
Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katıldı ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap etti.
Trump, yemin töreninin ardından düzenlenen başkanlık balolarında destekçileriyle bir araya geldi.
Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ile baloda dans etti.
Trump, konuşmasının sonunda Amerikan halkına şu sözlerle seslendi: "Bu büyük ulusu yeniden inşa etmeye söz veriyorum. Geleceğimiz parlak, birliğimiz güçlü ve yeniden büyük bir Amerika'yı birlikte inşa ediyoruz. Tanrı ABD'yi korusun"