Sporculardan Kerem Bayrak Tutar da buz hokeyiyle başladığı spora short track branşıyla devam ettiğini aktararak, "Çok memnunum, eğlenceli bir spor. İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda madalya alırım. Çıldır Gölü'nde kaymak çok güzel bir duygu, hayatımda ilk defa yaşadım. Kocaman bir alan var kayabileceğimiz, sınır yok, gayet güzel. Salona göre burası daha keyifli ve akışkan bir buz tabakası var" ifadelerini kullandı.