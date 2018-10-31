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Donarak şehit olan askerlerle ilgili yeni gelişme

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona katılan 2 askerin olumsuz hava koşulları sebebiyle şehit olduğu olaya ilişkin görevlendirilen 2 müfettiş kente gelerek çalışmalarına başladı

31.10.2018 - 14:58 | Güncelleme: AA

İlçenin 2300 rakımlı kırsalında operasyona katılan jandarma uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen'in, 26 Ekim'de olumsuz hava koşullarından etkilenip kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit olduğu olaya ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli ve Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan idari soruşturma sürüyor.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen 2 müfettiş de kente geldi. Müfettişlerin olayla ilgili çalışmalarına başladığı belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kentte son teröristin etkisiz hale getirilmesi hedefi doğrultusunda sürdürülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, teröristlerin kış üstlenme bölgelerini kontrol altına alıp alan hakimiyeti sağlamak amacıyla 22 Ekim'de 12 kişilik tim, Nazımiye ilçesi kırsalına helikopter ile indirilmişti.

Teröristlere yönelik pusu faaliyeti sırasında olumsuz hava koşullarından etkilenen tim, 26 Ekim'de karadan bölgeye ulaşan takviye birliklerce güvenli bölgeye getirilmiş ve hava koşullarının kısmen düzelmesiyle helikopter ile tahliye edilip Tunceli Devlet Hastanesine getirilmişti.

Bu askerlerden, hipotermi tanısıyla hastaneye getirilen uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen şehit olmuş, 10 asker de muayenelerinin ardından taburcu edilmişti.

 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 12 dakika önce
    Hesap sorulacak tek kişi birlik komutanıdır. Karargahı hava şartlarını, görüş şartlarını hesaplamadan neden bu şehitleri gönderdi. Masa başında, harita üzerinde operasyonı yönlendirenler araziye çıkmalıdırlar.
  • Misafir 20 dakika önce
    Ozel gunes enerjisiyle enerji toplayan tulum yapilmalu
  • Misafir 1 saat önce
    sorumlular derhal cezalandirilmali
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