Kendi mutfağınızda, tamamen doğal süt, gerçek meyveler ve katkısız malzemelerle hazırlayacağınız bir dondurma ise hem sağlığınızı korumanın hem de gerçek lezzete ulaşmanın tek yoludur. Dondurma makinesine ihtiyaç duymadan, buzlanma yapmadan ve o aranan kıvamı tutturarak "Dondurma tarifi: Evde doğal malzemelerle dondurma nasıl yapılır, malzemeleri neler?" ve o meşhur Maraş kıvamı nasıl elde edilir sorularının yanıtları, yaz aylarının kurtarıcısı olmaya adaydır. İşte ev yapımı serinliğin formülü...

Evde dondurma yapmak, aslında sadece malzemeleri karıştırıp dondurucuya atmaktan ibaret değildir; bir sabır ve teknik işidir. Sütün içindeki suyun kristalleşip buz parçalarına dönüşmesini engellemek, dondurmaya o kadifemsi ve pürüzsüz dokuyu kazandırmak için uygulanması gereken bazı kimyasal sırlar vardır. Sütün yağ oranı, kullanılan kıvam artırıcının (sahlep veya nişasta) kalitesi ve dondurma sürecindeki karıştırma tekniği, sonucun bir meyveli buz mu yoksa gerçek bir dondurma mı olacağını belirler. Sade sütlüden çikolatalıya, çilekliden kavunluya kadar her damak tadına uyarlanabilen temel dondurma tarifini, buzlanmayı önleyen püf noktalarını ve saklama koşullarını bu yazımızda sizler için en ince detayına kadar hazırladık. Yazın tadını sağlıkla çıkarmak için okumaya devam edin...

REKLAM EV YAPIMI DONDURMANIN FARKI VE TEMEL MANTIĞI Dondurma, temel olarak süt, krema, şeker ve hava kabarcıklarının donmuş bir emülsiyonudur. Fabrikasyon dondurmalarda pürüzsüzlük genellikle yapay emülgatörlerle sağlanırken, ev yapımında bu işi doğal malzemeler ve fiziksel müdahale (karıştırma) üstlenir. Evde yapılan dondurmanın en büyük avantajı, şeker oranını dilediğiniz gibi ayarlayabilmeniz ve içine giren meyvelerin tazeliğinden emin olabilmenizdir. İyi bir dondurmanın sırrı "yağ" ve "hava" dengesindedir. Tam yağlı süt ve süt kreması (veya kaymak) kullanmak, dondurmanın ağızda eriyen yumuşak bir yapıya sahip olmasını sağlar. Yağsız sütle yapılan dondurmalar genellikle sert ve buzlu olur. Ayrıca dondurma donarken aralıklarla karıştırılarak içine hava hapsedilmesi, o istenen hacimli ve yumuşak kıvamın oluşmasını sağlar. Geleneksel Türk dondurmalarında ise bu yapıya "salep" eklenir. Gerçek salep, içerdiği glukomannan sayesinde süte esneklik ve yoğunluk kazandırarak o meşhur uzayan kıvamı verir. REKLAM GERÇEK LEZZET İÇİN GEREKLİ MALZEMELER Evde dondurma yaparken kullanacağınız malzemelerin kalitesi doğrudan sonucu etkiler. Özellikle sütünüzün günlük pastörize süt veya güvenilir bir kaynaktan alınan çiğ süt olması lezzeti artırır. Aşağıdaki liste, temel sade (kaymaklı/vanilyalı) dondurma içindir; bu baz karışımı hazırladıktan sonra içine dilediğiniz aromayı ekleyebilirsiniz.

İşte makinesiz, gerçek kıvamlı ev dondurması için malzeme listesi: Süt: 1 litre (Mutlaka tam yağlı, mümkünse keçi sütü veya inek sütü karışımı).

1 litre (Mutlaka tam yağlı, mümkünse keçi sütü veya inek sütü karışımı). Toz Şeker: 1 su bardağı (Damak tadına göre artırılabilir ancak şeker donmayı geciktirip kıvamı yumuşattığı için çok azaltılmamalıdır).

1 su bardağı (Damak tadına göre artırılabilir ancak şeker donmayı geciktirip kıvamı yumuşattığı için çok azaltılmamalıdır). Süt Kreması: 1 paket (200 ml, sıvı krema). Krema, dondurmaya o pürüzsüz dokuyu veren yağ kaynağıdır.

1 paket (200 ml, sıvı krema). Krema, dondurmaya o pürüzsüz dokuyu veren yağ kaynağıdır. Salep: 1 tatlı kaşığı (Aktardan alınan saf toz salep). Eğer saf salep bulamazsanız, kıvam vermesi için 1 yemek kaşığı buğday nişastası da kullanabilirsiniz ancak salep kadar elastik olmaz.

1 tatlı kaşığı (Aktardan alınan saf toz salep). Eğer saf salep bulamazsanız, kıvam vermesi için 1 yemek kaşığı buğday nişastası da kullanabilirsiniz ancak salep kadar elastik olmaz. Vanilya: 1 adet çubuk vanilya (tohumları kazınmış) veya 1 paket toz vanilya.

1 adet çubuk vanilya (tohumları kazınmış) veya 1 paket toz vanilya. Damla Sakızı: 1-2 parça (İsteğe bağlı, dövülerek eklenebilir). ADIM ADIM MAKİNESİZ DONDURMA YAPILIŞI REKLAM Dondurma yapımı iki aşamadan oluşur: Pişirme ve dondurma. Makineniz yoksa, dondurma aşamasında biraz mesai harcamanız gerekecektir. İşte adım adım uygulama rehberi: Öncelikle sütünüzü geniş ve derin bir tencereye alın. İçine şekeri ve eğer kullanacaksanız damla sakızını ekleyin. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Bir kasede toz salebi (veya nişastayı) ve vanilyayı az miktarda soğuk sütle pürüzsüz olana kadar açın. Tenceredeki süt ısınmaya başladığında (kaynamadan önce), hazırladığınız salep karışımını yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak süte ilave edin. Sütü karıştırarak kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve en az 10-15 dakika boyunca, bir kepçeyle sütü alıp yukarıdan tekrar tencereye boşaltarak (havalandırarak) savura savura pişirin. Bu işlem sütün suyunun buharlaşmasını ve kıvamının yoğunlaşmasını sağlar. Süt boza kıvamına yaklaşınca ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelene kadar ara sıra karıştırarak soğutun.

REKLAM Karışım ılıdığında içine sıvı kremayı ekleyin ve mikserle 3-4 dakika çırpın. Bu aşamada dondurmanızın bazı (temeli) hazırdır. Karışımı geniş, kapaklı ve dondurucuya girebilen bir kaba (tercihen çelik veya cam) dökün ve kapağını kapatıp buzluğa atın. İşin en kritik kısmı burada başlar: Her 45 dakikada veya 1 saatte bir dondurma kabını buzluktan çıkarın. Bir çatal veya güçlü bir kaşık yardımıyla kenarlardan donmaya başlayan kısımları içe doğru sıyırarak ve ezerek iyice karıştırın. Bu işlemi dondurma sakız gibi bir kıvam alana kadar, yaklaşık 4-5 kez (toplamda 4-5 saat boyunca) tekrarlayın. Bu karıştırma işlemi, buz kristallerini kırarak dondurmanın yumuşak kalmasını sağlar. Son karıştırmadan sonra dondurmayı en az 6-8 saat, mümkünse bir gece dinlenmeye bırakın. MEYVELİ VE ÇİKOLATALI VARYASYONLAR Temel tarifi öğrendikten sonra dondurmanızı çeşitlendirmek tamamen hayal gücünüze kalmıştır. Eğer kakaolu veya çikolatalı dondurma yapmak isterseniz, sütü pişirirken içine 2-3 yemek kaşığı kakao ve 80 gram bitter çikolata ekleyebilirsiniz.