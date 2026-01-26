Dondurucu havalar geldi: Cildinizi çatlamadan ve kurumadan korumak için yapmanız gerekenler

Kalın giysiler yetmez: Dondurucu havalarda cilt bakımını ihmal etmek, kış aylarında ciddi kuruluk ve hassasiyetlere yol açabilir. İşte cildinizi korumanın püf noktaları.

KIŞIN CİLDİMİZ NEDEN DAHA ÇOK ETKİLENİR?

Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte cildimiz ciddi şekilde yıpranır. Soğuk hava, rüzgâr ve kapalı alanlarda kullanılan ısıtıcılar cildin nem dengesini bozar. Ev, iş yeri, alışveriş merkezi ve toplu taşıma gibi alanların yeterince havalandırılmaması; klima, kalorifer ve elektrikli ısıtıcıların ortamı kurutması ciltte kuruma, çatlama ve hassasiyete yol açar. Bu durum bazı egzama türlerini de tetikleyebilir.

ORTAM NEMİNİ KORUMANIN ÖNEMİ

Kapalı ve havasız ortamlarda cildi korumanın en etkili yollarından biri ortam nemini artırmaktır. Oda nemlendiricileri kullanılabilir, kaloriferlerin üzerine ıslak havlu ya da su dolu kaplar yerleştirilebilir. Ayrıca ortam gün içerisinde mutlaka belirli aralıklarla havalandırılmalıdır.

CİLT TİPİNE GÖRE DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ

Cildin, özellikle yüz bölgesinin kurumasını önlemek için krem içerikli, yağlı sabunlar veya temizleme jelleri tercih edilebilir. Soğuk havalarda dışarı çıkmadan önce nemlendirici krem sürmek oldukça önemlidir. Gün içinde ellerde ya da yüzde kuruluk hissedildiğinde, bulunduğunuz ortam fark etmeksizin nemlendirici uygulanmalıdır.

Yağlı ciltler soğuğa karşı daha dayanıklı olsa da nem dengesini sağlamakta zorlanır. Bu nedenle yağlı cilde sahip olanlar, ağır yağlı kremler yerine hafif yapılı nemlendiriciler kullanmalı ve bu bakımı tercihen gece, uyumadan önce yapmalıdır. KIŞIN SAĞLIKLI BESLENME VE CİLT Kış aylarında dengeli ve doğru beslenmek, cildin ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin karşılanmasını sağlar. Özellikle Omega 3 açısından zengin olan balık, cilt sağlığı için oldukça faydalıdır. Taze sebze ve meyveler de sofralardan eksik edilmemelidir. Sağlıklı beslenme sayesinde cildin parlak ve canlı bir görünüm kazandığı unutulmamalıdır. DOĞRU YIKANMA VE NEMLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Sabahları uyanınca eller ve yüz yıkanırken önce ılık–sıcak suyla başlanıp, durulama aşamasında soğuk su kullanılabilir. Bu yöntem yüzde şok etkisi yaratarak kan dolaşımını hızlandırır ve cildin canlanmasına yardımcı olur. Ardından kullanılacak nemlendirici kremlerin bitkisel protein ve peptit içermesi, cildin daha rahat nefes almasını sağlar. DUŞ VE BANYO SÜRESİNE DİKKAT Soğuk havalarda sıcak banyo cazip gelse de uzun süre sıcak suya maruz kalmak cildin doğal yağ dengesini bozar. Bu nedenle duş süresi 20 dakikayı geçmemeli ve su çok sıcak olmamalıdır. Banyodan sonra mutlaka vücuda nemlendirici krem uygulanmalıdır.

DUDAK VE EL BAKIMI Dudaklar yağ üretme özelliğine sahip olmadığı için kışın en çabuk kuruyan bölgelerdendir. Bu nedenle dudak balmı kullanılmalı, özellikle gece yatmadan önce dudaklar nemlendirilmelidir. Kuruyan dudakları tükürükle ıslatmak ise kuruluğu daha da artırır. Soğuk havadan en çok etkilenen bölgelerden biri de ellerdir. Soğuk su ve deterjanla temas edilen durumlarda eldiven kullanılmalı, sonrasında eller nemlendirici kremle desteklenmelidir. PEELİNG VE MAKYAJ KULLANIMI Kış aylarında yüzde oluşan kuruma ve pullanmalar fondötenle kapatılmaya çalışılmamalıdır. Bu, cildin daha kötü görünmesine neden olur. Bunun yerine düzenli peeling yapılmalı, nemlendirici ve anti-aging etkili gece kremleri tercih edilmelidir. Peeling için en uygun zamanın kış ayları olduğu unutulmamalıdır. Pul pul dökülen bir cilt fondötenle gizlenemez. Aksine daha belirgin hale gelir. Bu nedenle nemlendirici içerikli, leke önleyici, anti-aging etkili ve mümkünse güneş koruma faktörü bulunan bitkisel ürünler tercih edilmelidir. KIŞLIK KIYAFET SEÇİMİ Kış aylarında naylon, sentetik, polyester ve yünlü giysiler cildin kurumasına ve kaşınmasına neden olabilir. Bunun yerine pamuklu veya pazen kumaşlar tercih edilmelidir. Ayrıca dar giysiler yerine bol ve rahat kıyafetler giymek cilt sağlığı açısından daha faydalıdır.