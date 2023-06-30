1 TL BUZUN ALTINDA KALIRSA TÜKETMEYİN

Eğer 1 TL buzun altına düştüyse o gıdaları kesinlikle tüketmeyin. Çünkü buzluğunuz muhtelemen elektrik kesintisine uğramış ve içerisindeki buzlar erimiş olabilir. Yani buzdolabı uzun süre durunca ürünler çözülmüş ve yeniden çalışınca tekrar donmuş demektir.