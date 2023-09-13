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DÖNENCE 10. BÖLÜM ÖZETİ

Gülce’nin sosyal hizmetler tarafından alınabileceği gerçeğiyle kahrolan Cem ve Verda, Nurdan Hanım’dan gelecek olan haberi korku ve heyecanla beklerler, Nurdan Hanım, Gülce’nin akranlarıyla birlikte olabileceği bir liseye yazdırılması gerektiğini söyler. Bunu duyan Cem ve Verda’nın içi bir nebze rahatlarken bu seferde kızlarının okula uyum sürecinin nasıl geçeceğinden endişe duyarlar, Gülce ailesinin yardımıyla bu zorlukların üstesinden gelebilecek midir? Diğer tarafta kendisine çarpanın Miro olduğunu hatırlayan Ceren onunla yüzleşir fakat Miro bu işten de sıyrılmanın bir yolunu bularak ona aşık olduğunu söyler, Ceren’in ise Miro’yla ilgili planları ne olacaktır?