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        Haberler Televizyon Dönence 10. bölüm full izle! Kanal D Dönence son bölüm tek parça izle

        Dönence 10. bölüm yayınlandı! Dönence 10. son bölümünde yaşananlar

        Dönence 10. bölüm 13 Eylül Çarşamba akşamı 20:00'da Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dönence son bölümde; Gülce'nin sosyal hizmetler tarafından alınabileceği gerçeğiyle kahrolan Cem ve Verda, Nurdan Hanım'dan gelecek olan haberi korku ve heyecanla beklerler. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Dönence 10. son bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Dönence son bölüm özeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 17:44 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:44
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        Yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği Dönence dizisi her hafta çarşamba akşamı ekranlara geliyor. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun paylaştığı dizinin seyircileri Dönence son bölüm izleme bilgisini sorguluyor. İşte Dönence 10. son bölüm özeti...

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        DÖNENCE 10. BÖLÜM İZLE

        Dönence 10. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Dönence son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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        DÖNENCE 10. BÖLÜM ÖZETİ

        Gülce’nin sosyal hizmetler tarafından alınabileceği gerçeğiyle kahrolan Cem ve Verda, Nurdan Hanım’dan gelecek olan haberi korku ve heyecanla beklerler, Nurdan Hanım, Gülce’nin akranlarıyla birlikte olabileceği bir liseye yazdırılması gerektiğini söyler. Bunu duyan Cem ve Verda’nın içi bir nebze rahatlarken bu seferde kızlarının okula uyum sürecinin nasıl geçeceğinden endişe duyarlar, Gülce ailesinin yardımıyla bu zorlukların üstesinden gelebilecek midir? Diğer tarafta kendisine çarpanın Miro olduğunu hatırlayan Ceren onunla yüzleşir fakat Miro bu işten de sıyrılmanın bir yolunu bularak ona aşık olduğunu söyler, Ceren’in ise Miro’yla ilgili planları ne olacaktır?

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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