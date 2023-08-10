Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan'ın cesur pozu gündem oldu! Ünlü isim sosyal medyayı ikiye böldü!

Adı dizideki partneri Caner Topçu ile aşk dedikodularına karışan genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, son zamanların en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Ünlü isim Serenay Sarıkaya ile olan benzerliğiyle de adından söz ettiriyor.

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Son olarak hakkında Dönence dizisinin setinde rol arkadaşı Nazlı Çetin ile tartıştığı ve bu sebeple setin 1 hafta ertelendiği yönünde iddialar çıkan Sümeyye Aydoğan, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dizinin yeni bölümü ise bu hafta ekranlarda yer almadı.