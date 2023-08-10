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        Haberler Magazin Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan'ın cesur pozu gündem oldu! Ünlü isim sosyal medyayı ikiye böldü!

        Dönence'nin Gece'si Sümeyye Aydoğan'ın cesur pozu gündem oldu! Ünlü isim sosyal medyayı ikiye böldü!

        Yeni yaz dizisi Dönence'de Gece karakterini canlandıran genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncuya sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi. İşte Sümeyye Aydoğan'ın son pozu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 12:12
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        Kadrosunda Didem İnselel, Ülkü Hilal Çiftçi, Can Kızıltuğ, Doğa Karakaş gibi isimlerin yer aldığı Dönence dizisinde Gece karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, Instagram hesabında yayınladığı iddialı gönderisiyle dikkatleri üzerine çekti.

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        Adı dizideki partneri Caner Topçu ile aşk dedikodularına karışan genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, son zamanların en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Ünlü isim Serenay Sarıkaya ile olan benzerliğiyle de adından söz ettiriyor.

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        Son olarak hakkında Dönence dizisinin setinde rol arkadaşı Nazlı Çetin ile tartıştığı ve bu sebeple setin 1 hafta ertelendiği yönünde iddialar çıkan Sümeyye Aydoğan, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dizinin yeni bölümü ise bu hafta ekranlarda yer almadı.

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        Basına sızan yeni gönderilerle çekimlerin başladığı ve gerginliğin bittiği görüldü. Güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı pozuyla gündeme geldi. Ünlü güzele övgü dolu yorumlar gelirken bir kesimden de eleştirel yorumlar geldi. Aydoğan'ın üzerine giydiği body eleştiri oklarının hedefi oldu.

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        İşte Sümeyye Aydoğan'ın son gönderisi...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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