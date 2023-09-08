Otobüste "küfür" tartışmasında döner bıçağıyla saldırdı
Sakarya'da halk otobüsünde çıkan "küfür" tartışması döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Küfürlü konuştuğu iddia edilen kişi, otobüsten indiği durağın yanındaki dükkandan döner bıçağı alıp, tartıştığı kişiye saldırdı
Sakarya'da halk otobüsünde çıkan kavgada bir kişi döner bıçağıyla yaralandı.
AA'nın haberine göre, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Ada Caddesi Dokurcun durağında halk otobüsüne binen ve küfürlü konuştuğu iddia edilen Orhan Ç. ile Erkan A. arasında tartışma çıktı. Otobüsten inen Orhan Ç., durağın yanındaki dükkandan döner bıçağını alıp, otobüsün içinde bulunan Erkan A.'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı.
YARALI KOCAELİ'YE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkan A., daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü'ne sevk edildi.
KAHVEHANEDE YAKALANDI
Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki bir kahvehanede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.