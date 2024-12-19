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        Haberler Spor Futbol Fransa Donnaruma'ya korkunç faul: Yüzüne 10 dikiş atıldı - Futbol Haberleri

        Donnaruma'ya korkunç faul: Yüzüne 10 dikiş atıldı

        Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Monaco'yu 4-2 yendi. Paris ekibinin kalecisi Gianluigi Donnarumma, mücadelenin 22. dakikasında Singo'nun müdahalesiyle sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Daha sonrasında yüzüne dikiş atılan yıldız file bekçisinin son hali ise dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:29
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        Korkunç faul: Yüzüne 10 dikiş atıldı
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        Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Paris Saint-Germain konuk olduğu Monaco'yu 4-2 mağlup etti.

        Mücadelenin 22. dakikasında Monacolu futbolcu Singo, Paris ekibinin kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın yüzüne sert bir müdahalede bulundu.

        Sakatlık yaşayan Fransız kaleci, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

        Daha sonrasında yüzüne dikiş atılan yıldız file bekçisinin son hali ise dikkat çekti.

        Sert müdahaleyi yapan Singo'ya ise herhangi bir kart çıkmaması sosyal medyada tepki çekti.

        Maçın ardından PSG, Donnarumma'nın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

        Kulübün paylaşımda, "Gianluigi Donnarumma'nın yüzünde çok fazla yara ve travma var. Takımla birlikte Paris'e dönecek. Kontroller yapılacak ve birkaç gün hareketsiz kalması gerekecek" ifadeleri yer aldı.

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