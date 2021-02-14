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DONUYORUZ| Kar fırtınası resmen başladı! 14 Şubat HAVA DURUMU - Son dakika

HAVA DURUMU 14 Şubat son dakika tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Peki, tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? İşte ayrıntılar...

DONUYORUZ| Kar fırtınası resmen başladı! 14 Şubat HAVA DURUMU - Son dakika

İstanbul'da kar ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl? 14 Şubat Hava durumu tahmin raporunun yayınlanmasıyla birlikte merak edilen sorular cevabını buldu. Yapılan son tahminlere göre bugün Sibirya soğukları ülkenin kuzeyinde giriş yaptı.Tulpar kar fırtınası İstanbul'u esir alacak.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı Pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışı perşembe günü ise Marmara Bölgesi'ni terk ediyor.

HAVA DURUMU 14 ŞUBAT

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HARİTA PAYLAŞILDI

Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi bembeyaz bir İstanbul'a uyanmamız ise olası. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:

İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:

Marmara Bölgesinde yarın (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının (Pazar) gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI:

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PERŞEMBE GÜNÜ DON OLAYINA DİKKAT

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, dün itibarı ile yurda giriş yapan sert hava koşulları sonrası oluşacak don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul'da 14 Şubat Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren etkili kar yağışının beklendiğini söyleyen Özdemir, "Kar yağışları hafta sonu dahil olmak üzere tüm ülkede devam edecektir. Perşembe günü don olayları ortaya çıkabilir. Üretim yapan, tarımla uğraşan kişiler çok dikkatli olmalı. Don olaylarına karşı şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım" dedi

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, perşembe günü oluşacak don olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Bugünden itibaren sıcaklığın mevsim normallerine göre düşmeye başladığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Şubat ayı çok sıcak geçmeye başladı. Dünden itibaren 17 derece sıcaklıklara ulaştık. Bu durum şubat ayı için korkunç bir sıcaklık. Bugünden itibaren sıcaklık mevsim normallerine göre düşmeye başladı. Bunun sebebi ise İskandinavya ülkeleri üzerindeki yüksek basıncın hızlı bir şekilde Balkanlar üzerinden Türkiye'yi etkisi altına almaya başlamasıdır.

Şu an Türkiye, İtalya ve Romanya üzerindeki alçak basınç sisteminin etkisinde. Bu da, söz konusu hava sisteminin oluşturduğu, lodos gibi ısıtıcı güneyli ve sert rüzgârların etkisiyle sıcaklıkları 14-15 derece gibi, mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir düzeye yükseltiyor.

Bu rüzgârlar zaman zaman fırtına kuvvetine kadar yükseliyor. Ancak aynı zamanda, özellikle İskandinavya üzerindeki yüksek basınç sistemi, Rusya üzerindeki soğuk hava kütlesini güneye doğru yurdumuz üzerine yönlendiriyor" dedi.

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