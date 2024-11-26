Dördüncü çocuğunu bekleyen Megan Fox'un transparan hamile stili

İddialı tarzıyla adından söz ettiren Megan Fox, ilişkisini bir dargın bir barışık sürdürdüğü ünlü rapçi Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyururken, vücudunu siyaha boyadığı bir fotoğrafını ve pozitif sonuçlanan gebelik testini takipçileriyle paylaşmıştı.