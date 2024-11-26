Dördüncü çocuğunu bekleyen Megan Fox'un transparan hamile stili
Rapçi Machine Gun Kelly ile ilk, kendisinin ise dördüncü çocuğuna hamile olan Megan Fox, ilk kez halka açık bir yerde, büyüyen karnıyla görüntülendi. Megan Fox'un cesur transparan stili dikkat çekti
Rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ile birlikte olan ünlü oyuncu Megan Fox, dördüncü çocuğuna hamile. Bebek haberini, önceki hafta duyuran Hollywood yıldızı, halka açık alanda büyüyen karnıyla görüntülendi.
Kendisinin dördüncü, ancak sevgilisi Machine Gun Kelly ile ilk çocuğunu bekleyen Fox, alışveriş yaparken fotoğraflandı. Ünlü oyuncunun transparan hamilelik stili ilgi çekti.
İddialı tarzıyla adından söz ettiren Megan Fox, ilişkisini bir dargın bir barışık sürdürdüğü ünlü rapçi Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyururken, vücudunu siyaha boyadığı bir fotoğrafını ve pozitif sonuçlanan gebelik testini takipçileriyle paylaşmıştı.
38 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına; "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" notunu düşmüştü.
Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Megan Fox’un eski eşi Brian Austin Green’den 12 yaşında, 10 yaşında ve 8 yaşında üç oğlu var.
Machine Gun Kelly’nin ise eski eşi Emma Cannon'dan 15 yaşında bir kızı bulunuyor.
Megan Fox ve oyuncu Brian Austin Green ile Haziran 2010'da evlendi, 2020'de boşandı.
Ayrıldıkları dönemde Fox ile Machine Gun Kelly’nin ilişki yaşamaya başladığı söylentisi vardı, ancak bu iddiayı yalanladılar.