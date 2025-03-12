Dorian Gray’in Portresi ‘Arka Kapak’ta edebiyatseverlerle buluşuyor 

Gazeteci Emrah Kolukısa’nın moderatörlüğünde edebiyatseverleri bir araya getiren “Arka Kapak” etkinlik serisinin bu ayki konusu, Oscar Wilde’ın başyapıtı Dorian Gray’in Portresi olacak.

25 Mart Salı günü saat 14.00’te, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik alanı BlackBox’ta düzenlenecek bu özel buluşmada, İrlandalı yazar Oscar Wilde’ın ölümsüz kahramanını, kitabın çevirmeni Didar Zeynep Batumlu’nun yorumlarıyla dinleyeceğiz.

Oscar Wilde’ın şiir, öykü ve tiyatro oyunlarının yanı sıra kaleme aldığı tek roman olan Dorian Gray’in Portresi, dünya edebiyatında kötülük ve erdem kavramlarının sanatsal bir üslupla işlendiği bir başyapıt olarak kabul ediliyor.

Ebedi gençlik ve güzellik arzusunun bedelini insani değerlerinin yozlaşmasıyla ödeyen Dorian Gray’in hikâyesi, Wilde’ın eşsiz anlatımıyla, insan doğasının derinliklerini keşfederken sanatın farklı dallarına ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz.