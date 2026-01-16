Habertürk
        Dorka Juhasz: Annemin mirasını sürdürmek benim için çok önemli

        Dorka Juhasz: Annemin mirasını sürdürmek benim için çok önemli

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Dorka Juhasz, Macar basketbolunun efsanelerinden biri olan annesinin mirasını sürdürmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Büyürken o benim her zaman rol modelimdi, hep ona özendim. O Macaristan'da gerçek bir efsane" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 20:27 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:27
        "Annemin mirasını sürdürmek benim için çok önemli"
        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın Macar oyuncusu Dorka Juhasz, GSPlus’a özel açıklamalarda bulundu.

        Sarı-kırmızılı kulübe adaptasyon süreciyle ilgili konuşan Juhasz, "Takıma alışma süreci beklediğimden çok daha kolay geçti. Daha önce Türkiye'de hiç oynamadığım için neyle karşılaşacağımı tam olarak bilmiyordum. Ancak Galatasaray, İstanbul ve takımdaki arkadaşlarım hakkında çok güzel şeyler duymuştum; nitekim hiç hayal kırıklığına uğramadım. Burada kızlar (takım arkadaşlarım) beni çok sıcak karşıladı, şu ana kadar her şey harika gidiyor. Galatasaray’ın ve bu ortamın bir parçası olmaktan büyük keyif alıyorum. Çok eğlenceli bir takımız, tabii ki maç kazanmak da işin en keyifli yanı. Harika bir oyuncu grubumuz ve çok iyi insanlardan oluşan bir teknik ekibimiz var. Kısacası, şu an için her şey yolunda" dedi.

        "HEP ONA ÖZENDİM"

        Macar basketbolunun efsanelerinden biri olan annesi annesi Hajnalka Balzs'ın mirasını sürdürmek istediğini belirten Galatasaraylı oyuncu, "Büyürken o benim her zaman rol modelimdi, hep ona özendim. O Macaristan'da gerçek bir efsane. Onu gördükçe kendime hedefler koydum, hep 'Ben de onun gibi olmak istiyorum' dedim. Onun başardıklarını başarmak, Avrupa'da en üst seviyede ve milli takımda oynamak istiyordum; bunların üzerine bir de WNBA hedefini ekledim. Onun gibi bir rol modele sahip olmak harika. Maçlarını (oynadığı dönemde) canlı izleyemesem de kasetlerden ve DVD'lerden çok seyrettim. Beni basketbolla tanıştıran aslında annem oldu. Memleketimde basketbolu çok seven insanlarla dolu o küçük spor salonuna beni maçlara götürürdü. Orada birçok şampiyonluk kazandılar. Bu yüzden basketbolun kanımda olduğunu düşünüyorum. En başından beri motivasyonum hep ona benzemekti, bu yüzden sürekli onu gururlandırmaya çalışıyorum. Beni her zaman destekliyor; Amerika'da oynarken bile saat farkına rağmen gece 02.00'de kalkıp bütün üniversite kariyerim boyunca maçlarımı izledi. O kesinlikle benim bir numaralı destekçim" diye konuştu.

