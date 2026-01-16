Dorka Juhasz: Annemin mirasını sürdürmek benim için çok önemli

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın Macar oyuncusu Dorka Juhasz, GSPlus’a özel açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübe adaptasyon süreciyle ilgili konuşan Juhasz, "Takıma alışma süreci beklediğimden çok daha kolay geçti. Daha önce Türkiye'de hiç oynamadığım için neyle karşılaşacağımı tam olarak bilmiyordum. Ancak Galatasaray, İstanbul ve takımdaki arkadaşlarım hakkında çok güzel şeyler duymuştum; nitekim hiç hayal kırıklığına uğramadım. Burada kızlar (takım arkadaşlarım) beni çok sıcak karşıladı, şu ana kadar her şey harika gidiyor. Galatasaray’ın ve bu ortamın bir parçası olmaktan büyük keyif alıyorum. Çok eğlenceli bir takımız, tabii ki maç kazanmak da işin en keyifli yanı. Harika bir oyuncu grubumuz ve çok iyi insanlardan oluşan bir teknik ekibimiz var. Kısacası, şu an için her şey yolunda" dedi.