Dorukhan Toköz şaşkın

Geçen sezon bir alt ligde Eskişehirspor forması giyerken şu anda Beşiktaş’ın vazgeçilmezleri arasında olan Dorukhan Toköz’e Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Genoa ve Valencia’nın ardından Premier Lig ekiplerinden West Ham United da genç yıldızla ilgilenmeye başladı. Yönetimin maaşına zam yapmayı düşündüğü Dorukhan Toköz’ün Beşiktaş’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.