Döve döve kaçırmaya kalktılar!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Şehir eşkiyaları İstanbul Esenyurt'ta döve döve adam kaçırmaya kalktı. 19 yaşındaki gencin imdadına pencerelere çıkıp bağıran sokağa inip müdahale etmeye çalışan mahalleli yetişti.
Giriş: 14.01.2025 - 23:26 Güncelleme: 14.01.2025 - 23:26
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Şehir eşkiyaları İstanbul Esenyurt'ta döve döve adam kaçırmaya kalktı.
19 yaşındaki gencin imdadına pencerelere çıkıp bağıran sokağa inip müdahale etmeye çalışan mahalleli yetişti.
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