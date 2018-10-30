Dover Athletic - Dagenham & Rbridge maçı heyecanı

Dover Athletic ve Dagenham & Rbridge, 30 Ekim 2018 Salı günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:45. Maç öncesi Dover Athletic 8 puanla 24. sırada, Dagenham & Rbridge 12 puanla 21. sırada bulunuyor. Dover Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dagenham & Rbridge, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 443 kodlu maçı oynayanlar; Dover Athletic galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Dagenham & Rbridge galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Dover Athletic son hafta oynanan Chester maçında 0-2 kazandı.

Dagenham & Rbridge ise Halifax Town karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Dover Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Dover Athletic, kendi sahasında 8 gol attı, 17 gol yedi.

Dagenham & Rbridge, dış sahada 1 galibiyet, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dagenham & Rbridge 4 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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