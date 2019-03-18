Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dövülerek öldürülen 35 yaşlarındaki bir kişinin cesedi yol kenarında bulundu.

İHA'nın haberine göre, Karakütük köyü Yeşiltepe Zöhre Mezarlığı yakınında yolun kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde hareketsiz haldeki kişinin öldüğünü tespit edildi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki kişinin cesedinde yapılan incelemede, feci şekilde dövülerek ve sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, ardından yol kenarına bırakıldığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, cenaze aracıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.