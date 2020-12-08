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Döviz ve altın alımında 1 iş günü valör uygulaması kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, döviz ve altın alımında geçerli olan 1 günlük valör uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Döviz ve altın alımında 1 iş günü valör uygulaması kaldırıldı
HABERTURK.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK),100 bin dolar ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın yanı sıra gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamayı kaldırdı.

BDDK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kurulun 08.12.2020 tarihli toplantısında, 07.12.2020 tarih ve 32521522-101.02.01-E.18150 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

Kurulun 20.05.2019 tarihli ve 8374 sayılı Kararı ile getirilen; gerçek kişilerin günlük 100.000 USD ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama ile Kurulun 21.05.2020 tarihli ve 9033 sayılı Kararı ile getirilen; gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın kaldırılmasına, bu Kararın Kuruluş Birlikleri vasıtasıyla tüm bankalara duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesi kapsamında karar verilmiştir.

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