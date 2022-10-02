Dövüp zincirle bağladılar, yanına not bıraktılar!

İsminin Rıza P. olduğu öğrenilen şahıs, sokak ortasında 6 kişi tarafından zincir, tekme ve yumruklarla darbedildiğini anlattı. Ekipler bölgeye itfaiye, sağlık ve takviye polis ekibi istedi. İtfaiye ekipleri zinciri keserek Rıza P.'yi bağlı bulunduğu direkten kurtardı.

DİREKTE 6 NOT BULUNDU

Rıza P.'yi darbeden grubun aydınlatma direğine "Ben hırsızım" ve "Ben hırsızım mahalleli beni bu hale getirdi" yazılı 6 not bıraktığı görüldü. Polis ekiplerine eski mahallesi olduğu için Küplüpınar'a geldiğini anlatan Rıza P., "Beni sokağın başında yakaladılar, zincirle döve döve buraya getirdiler. Ardından da bu direğe bağladılar. Yürüyecek halim yok" dedi.