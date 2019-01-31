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Down sendromlu model Georgia Traebert herkese ilham veriyor

Giriş: 31.01.2019 - 10:22 | Güncelleme:  

Sosyal medyada keşfedilen 14 yaşındaki down sendromlu Georgia Traebert moda dünyasında fırtınalar estiriyor. Modellik teklifleri üzerine 5 farklı ajansa kaydolan genç kız, pozitif enerjisi ve duru güzelliği ile herkese ilham oluyor

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    Annesi Rubia tarafından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf sayesinde ünlenen down sendromlu Georgia Traebert, moda dünyasında adından söz ettiriyor. 

     

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    Instagram'da 65 binden fazla takipçiye ulaşan 14 yaşındaki genç kız, Brezilya'da büyük markalara modellik yapıyor.

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    Televizyon reklamlarında oynayan, Brezilya'nın en ünlü mücevher firmasıyla çalışan Traebert, modellik teklifleri üzerine 5 farklı ajansa kaydoldu. 

     

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    Kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen Georgia'nın down sendromlu olduğu tespit edildikten sonra, 44 yaşındaki annesi Rubia, onunla ilgilenebilmek için işini bıraktı.

     

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    Çünkü gittiği okullarda sosyalleşmekte güçlük yaşayan Georgia'nın özel bakıma ve ilgiye ihtiyacı vardı. Zira yaşıtı olan kızlar ondan çok daha olgun ve derslerinde çok daha ileri düzeydeydiler. Bu nedenle down sendromlu kız, yalnız bir çocuk olarak büyüdü.

     

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    Çocukluğundan beri Georgia'nın çok bakımlı olduğunu söyleyen anne, "Her şey birden bire oldu. Facebook'ta kızımın bir fotoğrafını paylaştım ve gönderi binlerce kişiye ulaştı. Bunu yapmamın ardındaki asıl amaç, diğer down sendromlu çocuklara ilham vermekti. Georgia şimdilerde beş farklı modellik ajansına kayıtlı, ancak esas işlerini Instagram ve Facebook üzerinden yürütüyor. Brezilya'dan da iş teklifleri alıyor. Burada ünlü bir markanın reklamında oynadı ve Brezilya'nın büyük takı tasarımcılarından birinin de modelliğini yaptı" dedi.

     

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    Öte yandan anne Rubia'ya göre Georgia'nın başarısı, internette olumsuz yorumları da beraberinde getirdi. Rubia konuyla ilgili "En zoruma giden şey, gönderilerin altında gördüğüm olumsuz yorumlar oldu. Bu yorumlarda kızımın yalnızca sarı saçlı ve mavi gözlü olduğundan ötürü başarılı olduğu iddia ediyordu. Oysa ki bu doğru değildi. Eğer Georgia son derece kibar ve yetenekli bir çocuk olmasaydı, işler buraya kadar gelemezdi" şeklinde konuştu.

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    İşte pozitif enerjisi ve duru güzelliği ile herkese ilham olan 14 yaşındaki genç kızın sosyal medya paylaşımları...

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