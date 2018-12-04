Down sendromlu Özlem'in hayali gerçek oldu

Adana'da Down sendromlu Özlem Ortak (34), kendisi için yapılan sembolik düğünde hayali olan gelinliği giyip dans etti.

DHA'nın haberine göre; Hatice Ortak ve Halil Ortak çiftinin Down sendromlu kızı Özlem Ortak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sembolik bir düğün yapıldı. Törende, Özlem Ortak'a damatlık giyen kuzeni Alihan Kalender eşlik etti. Müzik eşliğinde eğlenip, dans eden kuzenler davetliler tarafından alkışlandı.

Düğünü organize eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Özlem Ortak'a Cumhuriyet altını ve inci kolye hediye etti.

Özlem Ortak ile anne ve babası, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetliler ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ettiler.

Başkan Sözlü de, Özlem Ortak'ın mutluluğuna ve heyecanına ortak oldukları için büyük sevinç duyduklarını söyledi.

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