Büyük beden ve kilolu 7 kadının yarıştığı Doya Doya Moda programında haftanın finali için yarış başladı. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar bugün "Yeşilçam Şıklığı" konseptiyle podyuma çıktı. Peki, Doya Doya Moda All Star 16 Nisan haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star 16 Nisan kim elendi?

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? - 16 NİSAN

Hafta boyunca performanslarını sergileyerek jüriden yüksek puan almak için yarışan isimler bugün emeklerinin karşılığını alıyor. Doya Doya Moda All Star'da haftanın en yüksek puanı elde eden ve kolyenin sahibi olan isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ? - 16 NİSAN

9 Nisan Doya Doya Moda All Star haftanın finalinde bu hafta kimse elenmedi.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Doya Doya Moda yarışmasının sona ermesinin ardından yayına başlayan Doya Doya Moda ALL STAR yarışmacıları bu zamana kadar yarışmada en iyi performansı gösteren kadınlardan oluşuyor. Bu yarışmacılar ise şöyle:

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Rümeyse Buyuran

Betül Böçkün