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Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali! Doya Doya Moda All Star 19 Mart haftanın birincisi ve elenen isim

Tv8 ekranlarının yeni yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da ilk haftanın finali bugün yaşanıyor! 15 Mart Pazartesi günü başlayan Doya Doya Moda All Star'da yarışmacıları bugün bir haftalık serüvenin son podyumuna çıkacak. Peki, Doya Doya Moda All Star 19 Mart haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star 19 Mart kim elendi?

Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali! Doya Doya Moda All Star 19 Mart haftanın birincisi ve elenen isim

Büyük beden ve kilolu 7 kadının yarıştığı Doya Doya Moda programı geçtiğimiz hafta sona ermiş ve 15 Mart Pazartesi günü Doya Doya Moda'nın en başarılı yarışmacılarının yer aldığı Doya Doya Moda All Star yarışması başlamıştı. Ivana Sert, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar bugün "İlk Final Galası" konseptiyle podyuma çıkıyor. Peki, Doya Doya Moda All Star 19 Mart haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star 19 Mart kim elendi?

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Rümeyse Buyuran

Betül Böçkün

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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