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Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? 28 Mayıs Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları

TV8 ekranlarının fenomen moda yarışması Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali gerçekleşiyor. Her hafta kilolu ve büyük beden 7 kadının belli bir konsept dahilinde podyuma çıktığı yarışmada haftanın finali sonuçları yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Doya Doya Moda All Star'da bu hafta kim elendi, birinci kim? Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları 28 Mayıs

Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? 28 Mayıs Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları

Doya Doya Moda kim elendi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da haftanın finali konsepti "Evlendikten sonra evlerinde ilk kez misafir ağırlıyorlar" konseptiydi. Yarışmacıların haftanın en şık kadını olmak için podyuma çıktığı 28 Mayıs Doya Doya Moda All Star haftanın finali sonuçları: Doya Doya Moda All Star 28 Mayıs birinci kim?

DOYA DOYA MODA ALL STAR BU HAFTA KİM ELENDİ? (28 MAYIS)

Özde, Rabia, Birben, Su, Ferdanur, Emel, Betül 21 Mayıs Doya Doya Moda All Star gününde "En yakın arkadaşım evleniyor" konseptiyle podyuma çıkmıştı ve Özde'nin birinci olduğu programda kimse elenmemişti.

Doya Doya Moda All Star'da 28 Mayıs Cuma günü haftanın finali bölümü tüm heyecanıyla başladı. Doya Doya Moda All Star elenen isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? (28 MAYIS)

Doya Doya Moda All Star'da bu hafta en yüksek puanı alarak kolyenin sahibi olan isim henüz belli olmadı.

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