Doya Doya Moda'nın hazırcevap jürisi olarak bilinen Yasemin Yılmaz, bu zamana kadar moda sektöründe birçok başarı elde etti. Kendisine ait bir de markası olan Yılmaz, son zamanlarda yarışma programındaki jüriliği ile adından söz ettiryor. Peki, Yasemin Yılmaz kimdir? İşte, detaylar...