Hem kilo aldırmayan, hem enerji veren doyurucu bir salata yapmaya ne dersiniz. Diyet listenize güvenle ekleyebileceğiniz salata tariflerini sizler için derledik. İşte değişik salata tariflerimizden olan kinoa salatası tarifimiz...

KİNOA SALATASI TARİFİ

Malzemeleri:

150 gram kinoa

1 demet maydanoz

1 kase doğranmış kırmızı lahana

1 kase kurutulmuş domates

1 adet greyfurt

1 adet nar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

50 gram rokfor peynir

Nasıl yapılır?

Kinoaları pişirerek tarife başlayabilirsiniz. Tencereye aldığınız kinoayı, bir taşım kaynattın, sonra suyunu çekip dinlenmesini bekleyin. Soğuyunca salata kasesine alın. Maydanozları sirkeli suda temizleyip, doğrayın. Kurutulmuş domates ve lahanaları da doğrayın. Salata sosunu hazırlayıp onu da döküp karıştırın. Son olarak rokfor peyniri, dilimlenmiş greyfurt ve narları da ekleyip bir iki tur karıştırıp, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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