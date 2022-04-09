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Pratik ve doyurucu sahur tarifleri

Ramazan ayının gelişiyle oruç tutanlar pratik sahur lezzetleri için arayışa girdi. Peki sahurda hazırlanabilecek tok tutan ve pratik tarifler nelerdir? İşte doyurucu, tok tutan ve kolay hazırlanabilecek sahur tarifleri!

HABERTURK.COM
  • 01
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    Ramazan ayının başlamasıyla beraber oruç tutmak için sahura kalkanlar hem tok tutacak, hem de hafif ve besleyici sahur tariflerini araştırmaya koyuldu. İşte sizler için bir araya getirdiğimiz birbirinden leziz sahur tarifleri...

    POŞE YUMURTA İÇİN MALZEMELER

    2 adet yumurta
    1 yemek kaşığı elma sirkesi
    3 yemek kaşığı zeytinyağı
    2 adet kızarmış ekmek
    5-6 adet mantar
    1 çay kaşığı tuz
    1 çay kaşığı karabiber

    ÜZERİ İÇİN

    1 adet domates
    4-5 adet yeşil ve kırmızı biber dilimi
    2 dal taze soğan
    Arzuya göre yarım avokado
  • 02
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

    Mantarları temizleyip ince ince doğrayın. Tavaya zeytinyağını ekleyin. Mantarı 2-3 dakika tavada kızartın. Çok pişirmeden mantarları ocaktan alın. Ekmekleri aynı tavaya ekleyip her iki tarafını da kızartın.

    Tencereye 3 parmak su ekleyip kaynama noktasına getirin. Poşeleme işlemleri için suyun ısısının yaklaşık 80-85 derece olmasına dikkat edin. Sirkeyi ekleyip altını kısın. Yumurtayı bir kasenin içine kırın. Dikkatlice tıngırdamakta olan suya bırakın. İkinci yumurta için de aynı işlemi yapın.

    Kayısı yumurta için yaklaşık 3 dakika yeterlidir. Bir kaşık yardımıyla alıp parmağınızla bastırarak kontrol edin. Yumurta sarısı yumuşak olmalı. Pişen yumurtaları bir kağıt havlu üzerine alın. Kızaran ekmeklerin üzerine mantar, soğan ve domates dilimlerini yerleştirin.

    Üzerine poşelenmiş yumurtayı yerleştirin. Biberler dilimlenmiş avokadı ve yeşilliklerle süsleyin. Poşe yumurtalarınız hazır! Afiyet olsun.
  • 03
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    MİLFÖYDE YUMURTA İÇİN MALZEMELER

    4 adet milföy hamuru
    4 adet yumurta
    1/4 çay kaşığı tuz
    1 çay kaşığı biberiye
    Cherry domates

    MİLFÖYDE YUMURTA NASIL YAPILIR?

    Milföy hamurlarını oda sıcaklığında çözdürün, ardından yağlı kağıt yerleştirilmiş fırın tepsisine dizin. Ortasını elinizle inceltin. İç kısımlarına yumurtaları bütün olarak kırın. Arzuya göre sarısını çatal yardımıyla bir parça dağıtın. Domates, tuz ve ufalanmış biberiye parçalarını serpiştirip önceden ısıtılmış 190 derece fırında 12-15 dakika kadar pişirin. Sıcak sıcak tüketin 
  • 04
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    PATATESLİ OMLET İÇİN MALZEMELER

    1 adet orta boy patates
    3 adet yumurta
    Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı un
    2 yemek kaşığı tereyağı
    Tuz
    Karabiber
    Arzuya göre bir tutam maydonoz
  • 05
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    PATATESLİ OMLET NASIL YAPILIR?

    Ramazan'da yapabileceğiniz tok tutan tariflerden biri olan patatesli omlet için ilk önce patatesi soyup yıkayın, ardından küp küp doğrayın ya da rendeleyin. Daha sonra içerisine un ilave edin. Ayrı bir kapta yumurtaları kırıp çırpın. Yumurtaya tuz ve karabiber ekleyin. Sonra patatesleri ilave edip tüm malzemeleri iyice karıştırın. Kızgın yağda kapağını kapatarak pişiriyoruz. Bir yüzü pişince diğer yüzünü çevirin. iyice kızardıktan sonra ocaktan alıp servis yapıyoruz.
  • 06
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    DOMATESLİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

    1 adet soğan
    2 adet ince doğranmış kereviz sapı
    3 diş ince doğranmış sarımsak
    250 gr. konserve közlenmiş kırmızı biber
    Tuz
    1 adet küçük kutu domates salçası
    250 gr. yeşil mercimek
    3 çorba kaşığı zeytinyağı
    2 tablet sebze bulyon
    1 litre su
    250 gr. yıkanmış ve doğranmış pazı yaprağı
    Öğütülmüş tane karabiber
    1 tatlı kaşığı kekik
    1 su bardağı erişte
  • 07
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    DOMATESLİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Doğranmış soğanları ve kereviz saplarını zeytinyağıyla tencerede sotelerken içine sarımsağı ekleyin. Domates salçasını ve közlenmiş kırmızı biberleri blender'la çekip tencereye ilave edin. Mercimekleri ayıklayıp yıkadıktan sonra haşlayın. Mercimekleri ve ılık suda erittiğiniz sebze bulyonları tencereye aktardıktan sonra çorbayı hafifçe karıştırıp içine 1 litre su, erişte, bir tutam tuz ve öğütülmüş tane karabiber ekleyin. Çorbayı 40 dakika hafif ateşte pişirin. İçerisine kekik ve pazı yapraklarını ekleyin. Domatesli yeşil mercimek çorbanız hazır! Afiyet olsun.
  • 08
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    MUZLU YULAFLI PANCAKE İÇİN MALZEMELER

    3 adet muz
    Yarım su bardağı yulaf ezmesi
    1 su bardağı süt
    1 yemek kaşığı chia tohumu
    Pişirmek için hindistan cevizi yağı, yoksa tereyağı
  • 09
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    MUZLU YULAFLI PANCAKE NASIL YAPILIR?

    Tüm malzemeleri bleder'a ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın. Tavayı orta sıcaklıkta ısıtın ve içine yağı koyun. Bir kepçe tavaya ekleyin ve spatulayla çevirin.
  • 10
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    Pankeklerinizi taze meyveler ve fındık ezmesiyle servis edebilirsiniz. Üzerine üsterseniz biraz tarçın veya hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz.
  • 11
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    BESLEYİCİ SAHUR ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

    Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olan çorba, Ramazan sofralarının da vazgeçilmezi. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan çorba, hem tok tutması hem de sindirim sistemini rahatlatması nedeniyle Ramazan sofralarının da baş tacı.

    1 çay bardağı esmer bulgur
    Yarım çay bardağı kırık pirinç
    Yarım çay bardağı karabuğday
    Yarım çay bardağı kırmızı mercimek
    Yarım çay bardağı yeşil mercimek
    1 çay bardağı haşlanmış nohut
    1 adet küçük doğranmış havuç
    1 adet kırmızı biber
    1 adet soğan
    2 çorba kaşığı domates salçası 
    1 çorba kaşığı un
    1 çorba kaşığı tereyağı
    2 kaşık sızma zeytinyağı
    Karabiber
    Tuz
    Kimyon
    Pul biber
    Kuru nane
  • 12
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    SAHUR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Soğanı, kırmızı biberi, havuç ve yağları koyup soteleyin. Unu ve salçayı ilave edip un kokusu gidene kadar kavurun. Üzerine bir bardak soğuk su ekleyerek bir taşım kaynatın. Yalnız karışıma baharatları henüz eklemeyin. Tüm malzemeleri ekledikten sonra 3 bardak su ekleyip karışımı kaynatın.  Tahıllar piştikten sonra baharatları ekleyin. Sahur çorbanız hazır! Afiyet olsun. 
  • 13
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    PEYNİRLİ TEPSİ BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

    5 adet yufka
    200 gram lor peyniri
    250 gram yağlı beyaz peynir
    Yarım demet maydonoz

    SOSU İÇİN

    Yarım su bardağı zeytinyağı
    2 yemek kaşığı yoğurt
    1/2 su bardağı süt
    1 adet yumurta

    ÜZERİ İÇİN

    200 ml. maden suyu
    1 çorba kaşığı tereyağı
  • 14
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

     PEYNİRLİ TEPSİ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

    Böreğin sosu için; zeytinyağı, yoğurt, süt ve yumurtayı pürüzsüz olana kadar çırpın. Böreğin iç harcı için peynir çeşitlerini ve ince ince kıyılmış maydonoz yapraklarını bir kapta karıştırın.  maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Yarım yağlı beyaz peyniri rendeleyip lor peyniri ve kıyılmış maydanozlarla karıştırın.

    Fırın tepsisini bir parça tereyağı ile yağlayın. Bir adet yufkayı tepsiye açıp kenar kısımlarını dışarı doğru sarkıtın. Yufkanın üzerine hazırladığınız sos karışımından sürün. Üzerine ikinci kat yufkayı büzüştürerek açıp aynı işlemi tekrarlayın. Hazırladığınız peynirli iç harcı tepsiye eşit olarak dağıtın. Üzerine yufka katlarını soslayıp yerleştirmeye devam edin. Maden suyunu böreğin üzerinde gezdirin. Tereyağını eşit parçalara ayırıp böreğin üzerinde dağıtın

    Hazırladığınız böreği önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin. 
  • 15
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    RAMAZAN PİDESİNDEN PİZZA İÇİN MALZEMELER

    1 adet büyük boy Ramazan pidesi
    1 adet orta boy domates
    2 tatlı kaşığı salça
    1 çay kaşığı pul biber
    1 çay kaşığı tuz
    1 diş doğranmış sarımsak
    2 yemek kaşığı sıvıyağ
    1 çay bardağı ılık su

    ÜZERİ İÇİN

    1 çay bardağı doğranmış sucuk
    2 adet sivri biber
    1 adet kırmızı biber
    1 çay bardağı zeytin
    1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 
    Arzuya göre mısır
  • 16
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    RAMAZAN PİDESİNDEN PİZZA NASIL YAPILIR?

    Sos için gerekli malzemeleri bir kapta iyice karıştırın. Malzemelerin eriyebilmesi için üzerine 1 çay bardağı ılık su ilave edin. Domates sosunu pidenin üzerine dökün. Kaşar peyniri hariç diğer doğranmış malzemeleri pidenin üzerine dizin. En üste kaşar peynirini serpiştirin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika, kaşarlar eriyinceye kadar pişirin. Afiyet olsun.
  • 17
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    EKMEK ÜZERİ ÇIRPILMIŞ YUMURTA İÇİN MALZEMELER

    2 adet yumurta
    2 dilim ekmek 
    Tereyağı
    Tuz
    Karabiber

    EKMEK ÜZERİ ÇIRPILMIŞ YUMURTA NASIL YAPILIR?

    Bir miktar tereyağını tavaya alın ve kızdırın. Dilimli ekmeğinizi önlü arkalı tereyağında kızartın ve  servis tabağına alın. 2 yumurtayı bir kase içinde hızlıca çırpın. Aynı tavada yumurtalarınızı dıştan içe doğru spatula ile toplayarak pişirin. Tuz ve biber ile tatlandırın. İstediğiniz kıvamda pişen yumurtayı ekmeğin üstüne alın. 
  • 18
    Doyurucu, tok tutan ve pratik sahur tarifleri!

    PEYNİRLİ ISPANAKLI KREP İÇİN MALZEMELER

    KREP İÇİN

    2 adet yumurta
    2 su bardağı un
    2 su bardağı süt
    1 çay kaşığı tuz

    ISPANAKLI PEYNİRLİ HARÇ İÇİN

    Yarım kilo ıspanak
    1 su bardağı beyaz peynir
    Göz kararı tuz ve karabiber

    Pişirmek için;
    Tereyağı ya da zeytinyağı 

    ISPANAKLI PEYNİRLİ KREP NASIL YAPILIR?

    Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Hafifçe çırpın ve üzerine sütü ilave ederek çırpmaya devam edin. Ardından unu eleyerek sıvı malzemelerin üzerine ilave edin ve içinde unun topaklanmamasına özen gösterek güzelce çırpın. Krep malzemesini 15 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. 

    Bu sırada ıspanaklı harcı hazırlayın kıymalı harcı hazırlayın. Orta büyüklükte bir tavada ıspanakları 2-3 dakika kadar kavurun. Ispanakları baharatlarla tatlandırın. Bir kapta ılınmaya bırakın. Ardından peynirle karıştırın.

    İnce bir tavayı hafifçe yağlayın ve krepleri bir kepçe yardımıyla dökün. Arkalı önlü pişirin. Kreplerin içerisine ıspanaklı harcı koyun, kenarlardan, üst ve alt kısmından içe kıvırarak katlayın. Afiyet olsun.

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