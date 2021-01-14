Dr. Akbar'dan yeni kitap 0:00 / 0:00

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Stars Illustrated Magazine Dergisi, dünyaca ünlü müzisyen Dr. Anjelika Akbar'ın yeni çıkaracağı kitabının ilk anonsunu yaptı. Dergideki haberde, Time Square Press tarafından düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı anket sonucunda 2020'nin bestecisi seçilen Dr. Akbar'ın yeni kitabının çok yakında Destek Yayınları'ndan çıkacağı belirtildi. Dr. Anjelika Akbar, yeni kitabında sesin gücü ve müzik terapisi konusunun işleneceğini belirtti.

Daha önce 'İçimdeki Türkiyem' ve çocuklar için 'Uçan Köpek Baaşa' kitaplarını yazan Dr. Anjelika Akbar, yeni kitabı için heyecanını paylaştı. Time Square Press dergisi için genel yayın yönetmeni Marjorie Lerner'in sorularını yanıtlayan Anjelika Akbar, kitabın içeriğini "Tüm evren sesten ibarettir. Mikrokosmos sayılan insan da öyle... "Sessizliğin Sesi"ni çocuk yaşlarımda duymaya başladım. İki buçuk yaşında notaları öğrendim. İnsanın adına "müzik" dediği bir okyanusun içinde yüzmeyi öğrendim. Aldığım eğitim ve kazandığım akademik unvanların yani sıra, hayatın içindeki sesin izini sürmeye her zaman devam ettim. Zamanla anladım ki insanın dış dünyası ile iç dünyası karşılıklı bir rezonans içinde... Dolayısıyla ne dinlediğimiz hayati bir öneme sahip. Böylece dünya tarihi içinde kullanılan müzikle terapi yollarını ve bilimsel araştırmaları inceledim. Manevi açıdan titreşimler kainatının içinde hangi kuralların geçerli olduğunu tecrübe ederek deneyimlemeye devam ediyorum hala. Hazırladığım bu yeni kitapta ahenkli ve dengeli bir yaşam sürmek için ses ve müzik unsurlarını günlük yaşamda nasıl idrak etmek ve kullanmak gerektiğini aktarmaya çalışıyorum" diyerek anlattı.