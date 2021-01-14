Dr. Akbar'dan yeni kitap

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatEdebiyat
ABONE OL

Dr. Anjelika Akbar'dan yeni kitap

ABD ve Avrupa'da aylık olarak yayımlanan Stars Illustrated Magazine Dergisi, dünyaca ünlü müzisyen Dr. Anjelika Akbar'ın yeni çıkacağı kitabının ilk anonsunu yaptı

Dr. Anjelika Akbar'dan yeni kitap
Dr. Akbar'dan yeni kitap
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Stars Illustrated Magazine Dergisi, dünyaca ünlü müzisyen Dr. Anjelika Akbar'ın yeni çıkaracağı kitabının ilk anonsunu yaptı. Dergideki haberde, Time Square Press tarafından düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı anket sonucunda 2020'nin bestecisi seçilen Dr. Akbar'ın yeni kitabının çok yakında Destek Yayınları'ndan çıkacağı belirtildi. Dr. Anjelika Akbar, yeni kitabında sesin gücü ve müzik terapisi konusunun işleneceğini belirtti.

Daha önce 'İçimdeki Türkiyem' ve çocuklar için 'Uçan Köpek Baaşa' kitaplarını yazan Dr. Anjelika Akbar, yeni kitabı için heyecanını paylaştı. Time Square Press dergisi için genel yayın yönetmeni Marjorie Lerner'in sorularını yanıtlayan Anjelika Akbar, kitabın içeriğini "Tüm evren sesten ibarettir. Mikrokosmos sayılan insan da öyle... "Sessizliğin Sesi"ni çocuk yaşlarımda duymaya başladım. İki buçuk yaşında notaları öğrendim. İnsanın adına "müzik" dediği bir okyanusun içinde yüzmeyi öğrendim. Aldığım eğitim ve kazandığım akademik unvanların yani sıra, hayatın içindeki sesin izini sürmeye her zaman devam ettim. Zamanla anladım ki insanın dış dünyası ile iç dünyası karşılıklı bir rezonans içinde... Dolayısıyla ne dinlediğimiz hayati bir öneme sahip. Böylece dünya tarihi içinde kullanılan müzikle terapi yollarını ve bilimsel araştırmaları inceledim. Manevi açıdan titreşimler kainatının içinde hangi kuralların geçerli olduğunu tecrübe ederek deneyimlemeye devam ediyorum hala. Hazırladığım bu yeni kitapta ahenkli ve dengeli bir yaşam sürmek için ses ve müzik unsurlarını günlük yaşamda nasıl idrak etmek ve kullanmak gerektiğini aktarmaya çalışıyorum" diyerek anlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nasrettin Hoca fıkraları şiirlerde
KÜLTÜR-SANATNasrettin Hoca fıkraları şiirlerde
'Stray' belgeselinin fragmanı
KÜLTÜR-SANATFragmanı yayınlandı
17 yıl öncesinin hatırası
KÜLTÜR-SANATOnları tanıyabilecek misiniz?
Dijital platformlarda harcanan para 112 milyar doları bulabilir
KÜLTÜR-SANAT112 milyar dolarlık harcama
Türk Kültür Ajandası
KÜLTÜR-SANATTürk Kültür Ajandası
Hollandalı ünlü kemancı Rieu 400 yıllık kemanını satacak
KÜLTÜR-SANAT400 yıllık kemanını satacak
Türkan Şoray estetik mi yaptırdı? Son dakika magazin haberleri
KÜLTÜR-SANATEstetik değil Cushing Sendromu bitişi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Yenilerine hazır olalım
KÜLTÜR-SANAT'Yenilerine hazır olalım'
Bağımsızların en iyileri seçildi
KÜLTÜR-SANATBağımsızların en iyileri seçildi
DenizKültür 'Öyküler SES'leniyor' serisini ücertsiz erişime açtı
KÜLTÜR-SANAT100 öykü DenizBank Yotube kanalında