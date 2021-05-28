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Dr. Ertan İskender'in hayati tehlikesi devam ediyor!

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bir hasta tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda elinden ve belinden yaralanan Dr. Ertan İskender'in hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, "Hayati tehlikesi devam ediyor. Ciddi damarlara ve hayati organlara yakın bir bölge" açıklamasında bulundu

Dr. Ertan İskender'in hayati tehlikesi devam ediyor! - Haberler
Bıçaklanan Dr. Ertan İskender'in durumu ciddi!
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HABERTURK.COM

Dün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, poliklinikte hastası Bayram N. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda elinden ve belinden yaralandı.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Ameliyata alınan Ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender'in durumuna ilişkin açıklama yapan Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, "Hayati tehlikesi devam ediyor. Ciddi damarlara ve hayati organlara yakın bir bölge. Pandemi mücadelesinin en önünde olan sağlık çalışanları, evlerine bile hala gidemiyorlar. Sağlık çalışanlarının evlerine böyle hüzünlü haberler göndermek bütün sağlık çalışanlarının moralini bozmuş durumda. Sağlık Bakanımızla irtibat halindeyiz, bu süreçlerin bir daha tekrarlanmaması arzusuyla son bulmasını umut ediyoruz" dedi.

DR. İSKENDER'İN İNTİHARA MEYİLLİ SALDIRGANI ENGELLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Dr. Ertan İskender'i bıçaklayan saldırganın daha önce intihar girişimi olduğunu belirterek, Dr. İskender'in bunu engellediğini söyledi.

Dr. Ertan İskender

"AMELİYAT YAPAMAYACAK"

Prof. Dr. Kılıç, "Doktorumuz elinden de bıçaklandı, ileride mesleği yapmasını da engelleyecek bir durum. Üç yıllık asistan bir arkadaşımız, yeterli eğitimi almış ve ortopedi uzmanı olmaya nabzet bir arkadaş. Sağ elinden, parmakları kopacak şekilde yaralandı. Bu çok acı bir şey. Doktor bey olayı bilmiyor, arkadan yapılmış bir saldırı. Arkadaşımız cerrah, sağ eli ve kullandığı parmaklar bir ortopedist için çok önemli. Bunları kullanamayacak, ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay bu" dedi.

Bıçaklı saldırının önceden tasarlanmış olduğunu belirten Başhekim Prof. Dr. Kılıç, "Bıçak yanındaymış. Öğlen gelmiş ve akşamı beklemiş, tasarlanmış bir olay. Acı olan da bu. Hastayla poliklinikte sürekli ilgileniyorlar. Hasta öğlen geliyor, akşama kadar ilgileniliyor ama buna rağmen bu başına geldi. Yeterli cezanın verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

BAKAN KOCA: ŞİFA VEREN ELİ KESMEYE ÇALIŞMANIN AFFI MÜMKÜN DEĞİL

Saldırıya ilişkin dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil" dedi.

Bakan Koca, daha sonra yaptığı açıklamada ise “Saldırıya uğrayan meslektaşım Ertan İskender’in ameliyatı başarıyla tamamlandı. Kendisiyle konuştum, durumu iyi. Saldırgan adli işlemler için polis gözetiminde. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Canımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizin hak ve emniyeti bize emanet” dedi.

GENÇ HEKİMİN MESLEKTAŞLARI İSYAN ETTİ

Yaralanan Dr. Ertan İskender'in meslektaşları, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

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