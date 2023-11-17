'Dracula' müzikali Aralık'ta sahnede Bram Stoker'ın klasik eseri Dracula'nın görkemli hikâyesini seyirciyle ilk kez buluşacak müzikler ve birbirinden ilginç performanslarla sahneye taşıyan 'Dracula' müzikali, Aralık ayında İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de sahnelenecek.

Bram Stoker’ın klasik eseri Dracula’nın görkemli hikâyesi sahne sanatlarıyla bir araya geliyor. İlk kez dinleyici karşısına çıkacak müzikleriyle tarifsiz bir seyir zevki yaşatacak “Dracula” müzikali, Kumbara Görsel Sanatlar prodüksiyonu ile Türkiye’de sahneleniyor. Müzikal, 7 ve 8 Aralık’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu, 12 Aralık’ta İstanbul Kozzy Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan Sahnesi ve 18 Aralık’ta Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

Müzikalin biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’da.

KONUSU

Yazarın deyimiyle "Ölü Olmayan" hayatını yeniden canlandıran orta çağ asilzadesi Dracula’nın Mina'ya olan aşkıyla yeni soylu bir yaşam kurmak ve bir hipnoz sonucu kendi sonunu hazırlayan kaderinin planı, iyilikle kötülüğün amansız savaşı...