Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel DSİ'den İzmir'e 22 yılda 65 milyar liralık yatırım | Son dakika haberleri

        DSİ'den İzmir'e 22 yılda 65 milyar 632 milyon liralık yatırım

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İzmir'de 2003 yılından bu yana 65 milyar 632 milyon liralık yatırım yaptıklarını, 221 tesisi hizmete sunduklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSİ'den İzmir'e 22 yılda 65 milyar liralık yatırım
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İzmir'de 2003 yılından bu yana 65 milyar 632 milyon liralık yatırım yaptıklarını, 221 tesisi hizmete sunduklarını bildirdi. Balta, yaptığı yazılı açıklamada, 22 yılda kent genelinde 36 baraj, 10 gölet ile 9 yer altı depolama sistemi inşa ettiklerini belirtti.

        Bu süreçte 55 depolama tesisi ile depolama hacmini 1 milyar 103 milyon 500 bin metreküp seviyesine ulaştırdıklarını aktaran Balta, "2003 yılından bu yana İzmir il sınırları içerisinde tam 65 milyar 632 milyon liralık yatırım yaptık. 221 tesisin inşasını tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımızın içme suyu problemi yaşamaması için 5 içme suyu projesi geliştirdik ve tamamladık. İzmir'in içme suyu kapasitesini yıllık toplam 319,3 milyon metreküpe taşıdık" ifadelerini kullandı.

        Balta, 51 sulama tesisini de işletmeye aldıklarını kaydederek, toplam 536 bin 210 dekar araziyi modern sistem sulama ile tanıştırdıklarını, bu tesisler sayesinde İzmirli üreticilerin geçen yıl 4 milyar 557 milyon lira daha fazla kazandığını, yatırımlarla kent genelinde toplam 1 milyon 166 bin dekar araziye can suyu sağladıklarını anlattı.

        Taşkınlara karşı 108 koruma tesisi yapıldığını belirten Balta, "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri" kapsamında 109 bin 500 dekar arazide çalışmaları tamamlayarak 21 yerleşim birimine fayda sağladıklarını, bu çalışmalar sayesinde 65 milyon 700 bin lira zirai gelir artışı elde edildiğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #izmir haberleri
        #dsi
        #baraj
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!