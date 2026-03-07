DSİ personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DSİ kura çekimi isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

DSİ KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) Yöntemiyle yapılacak alımda; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından kuraya girmeye hak kazanan adaylardan, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar ASİL ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da YEDEK aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Sınav Yöntemiyle yapılacak alımda (Ekskavatör Operatörü); İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından kuraya girmeye hak kazanan adaylardan açık iş sayısının 4 (dört) katı tutarında ASİL, 4 katı kadar da YEDEK aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Belirlenecek olan ASİL ve YEDEK adaylara ilişkin yapılacak olan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin bilgiler Bölge Müdürlüğümüzün internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.