        DSİ personel alımı kurası ne zaman? DSİ 1389 personel alımında son durum

        DSİ personel alımı kurası ne zaman? DSİ 1389 personel alımında son durum

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün işçi alımı ilanında başvuruların ardından DSİ kura çekimi tarihi gündeme geldi. Yayınlanan ilanda kura çekimi tarihine yer verildi. Peki DSİ personel alımı kurası ne zaman?

        Giriş: 20.01.2026 - 17:29 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:29
        DSİ tarafından yapılacak 1389 işçi alımı sürecinde gözler kuraya çevrildi. Başvurular 17 - 21 Kasım tarihleri aralığında kabul edildi. İlanda kura takvimine ilişkin tarih bilgisi belli oldu.

        2

        DSİ PERSONEL ALIMI KURASI NE ZAMAN?

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi. Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.

        KADRO BRANŞ DAĞILIMI

        DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personellerin 1305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak.

        Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:

        210 usta yardımcısı

        154 aşçı yardımcısı

        154 şoför

        140 düz işçi

        116 bakımcı-yağcı

        105 sürveyan

        69 sondaj işçisi

        66 treyler operatör yardımcısı

        64 laborant yardımcısı

        59 teknisyen

        58 topoğraf

        44 bekçi,

        19 su dağıtım teknisyeni

        15 akaryakıtçı

        13 hidrolog yardımcısı

        7 jeofizik teknisyeni

        3

        5 alet operatörü

        2 teknik ressam

        2 pompaj istasyonu operatörü

        1 döşemeci yardımcısı

        1 fotoğrafçı

        1 kompresör operatörü

        Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:

        84 operatör

