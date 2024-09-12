Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu DSÖ açıkladı: Gazze'deki 97 hasta ve ağır yaralının tıbbi tahliyesi yapıldı | Dış Haberler

        DSÖ açıkladı: Gazze'deki 97 hasta ve ağır yaralının tıbbi tahliyesi yapıldı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de bulunan 97 hasta ve ağır yaralının, tedavi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ulaştırılmak üzere tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 01:45 Güncelleme: 12.09.2024 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'deki 97 hasta ve ağır yaralının tıbbi tahliyesi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen tıbbi tahliyeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

        "DSÖ, BAE Dışişleri Bakanlığı ve ortaklarıyla işbirliği yaparak bugün Ekim 2023'ten bu yana en büyük tıbbi tahliyeyi gerçekleştirerek, 97 hasta ve ağır yaralı ile 155 refakatçiyi Gazze'den tahliye etti." ifadesini kullanan Ghebreyesus, hastaların, özel tedavi için Abu Dabi'ye doğru gitmek üzere Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı üzerinden İsrail'deki Timna (Ramon) Havalimanı'na nakledildiğini bildirdi.

        Ghebreyesus, tahliye edilenler arasında kanser, travma ve yaralanmalar dahil çok çeşitli hastalıkları olan 45 çocuk ve 52 yetişkin olduğunu kaydetti.

        Ciddi operasyonel zorluklara ve güvenlikle ilgili endişelere rağmen DSÖ ve ortaklarının hastaların transferini sağladığını bildiren Ghebreyesus, "Tüm olası rotalar üzerinden tahliye koridorlarının kurulmasını talep ediyoruz. Sonuç olarak tüm hastalar için en iyi tedavi ateşkestir." ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Dünya Sağlık Örgütü
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        Dışişleri'nden kınama
        Dışişleri'nden kınama
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!