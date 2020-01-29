DSÖ'den koronavirüsü açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Çin hükümeti koronavirüsü engellemek için çok uğraşıyor. Virüs sadece Çin için değil tüm dünya için sorun. Koronavirüs 15 ülkeye yayıldı ama tüm dünya alarmda olmalı." denildi.

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