DSÖ'den koronavirüsü açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Çin hükümeti koronavirüsü engellemek için çok uğraşıyor. Virüs sadece Çin için değil tüm dünya için sorun. Koronavirüs 15 ülkeye yayıldı ama tüm dünya alarmda olmalı." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR