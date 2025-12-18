Habertürk
        DSÖ'den mutasyona uğrayan H3N2 virüsü uyarısı! | Sağlık Haberleri

        DSÖ'den mutasyona uğrayan H3N2 virüsü uyarısı!

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "mutasyonlu grip" olarak anılan H3N2 virüsünün yeni varyantıyla ilgili birçok ülkede hızlı artış yaşandığı uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 09:31 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:31
        DSÖ'den mutasyona uğrayan H3N2 virüsü uyarısı!
        Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

        Kuzey Yarımküre'de şu anda yıllık grip mevsiminin yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, "Küresel grip aktivitesi seviyesi normal aralıkta olsa da ağustostan bu yana DSÖ, birçok ülkede H3N2 influenza virüsünün 'K alt sınıfı' olarak adlandırılan virüslerinde hızlı bir artış gözlemledi.

        Veriler, hastalık şiddetinde bir artış göstermese de bu alt sınıf H3N2 virüslerinde önemli bir mutasyona işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Ghebreyesus, aşıların, özellikle grip komplikasyonları riski yüksek olan kişiler ve onlara bakım hizmeti verenler için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

        Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ise Avrupa'da yayılan grip virüsü H3N2'nin Türkiye için herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirterek, "Bu doğal olarak beklediğimiz bir dönem varyantı. Her yıl mutasyona uğrayarak gelir influenza virüsü" dedi.

