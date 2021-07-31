DSÖ'den peş peşe uyarı! 0:00 / 0:00

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde Covid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçtiğine dikkati çekti.

SON 4 HAFTA İÇİNDE YÜZDE 80 ARTTI! 132 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Geçen hafta örgüte yaklaşık 4 milyon yeni Covid-19 vakası bildirildiğini, toplam vaka sayısının da 2 hafta içinde 200 milyonu geçmesini beklediklerini aktaran Ghebreyesus, şöyle konuştu: "Ortalama olarak, DSÖ'nün altı bölgesinin beşinde enfeksiyonlar son dört hafta içinde yüzde 80 arttı veya neredeyse iki katına çıktı. Afrika'da ölümler aynı dönemde yüzde 80 arttı. Bu artışın büyük bir kısmı, şu anda en az 132 ülkede tespit edilen yüksek oranda bulaşıcı Delta varyantından kaynaklanıyor."

SALGIN YAYILDIĞI SÜRECE DAHA FAZLA VARYANT ORTAYA ÇIKACAK

Ghebreyesus, Covid-19'un ilk ortaya çıktığı günden bu yana DSÖ olarak virüsün değişime uğradığına ilişkin uyarıda bulunduklarını belirterek virüsün değişmeye devam edeceğine dikkati çekti. Şimdiye kadar virüsün 4 varyantının tespit edildiğini aktaran Ghebreyesus, salgın yayıldığı sürece daha fazla varyantın ortaya çıkacağı uyarısını yaptı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise "Şu anda DSÖ tarafından onaylanan aşıların tümü ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor" bilgisini paylaştı.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Covid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti. Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.