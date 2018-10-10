DSÖ'den uyuşturucunun yasallaştırılmasına karşı uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkeleri uyuşturucu maddelerin yasallaştırılmasına yönelik attığı adımlar konusunda uyararak, "Bir uyuşturucu maddeyi yasallaştırmadan önce olası tüm etkilerini değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

AA'nın Channel News Asia televizyonu kaynaklı habere göre, DSÖ'nün Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlediği bölge toplantısında konuşan Ghebreyesus, ABD'nin ardından Kanada'nın marihuanayı sağlık sebeplerini gerekçe göstererek serbest hale getirmesinin olası sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Genel Direktör Ghebreyesus, "Elbette insanların ihtiyacı varsa, özellikle ağrı yönetimi konusunda, bu maddeyi (marihuana) sağaltım için kullanabilir. Bu yüzden erişim olmalıdır. Fakat şunu unutmamalıyız ki bağımlılık yapan hiçbir madde insan sağlığı için iyi değildir" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu bir maddeyi yasallaştırmadan önce tüm etkilerinin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Etiyopyalı Ghebreyesus, "Uyuşturucu maddeleri yasallaştıran ülkelerin yolunu izlemeyi kimseye tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

Tütün kullanımının dünya çapında yasal olduğuna ve kitlesel bağımlılığa yol açtığına dikkati çeken Ghebreyesus, sigara kullanımına karşı yapılan o kadar kampanyaya rağmen dünya genelinde 1 milyar tütün bağımlısı olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, Kanada gibi ülkelerin marihuana kullanımını yasallaştırmadan önce madde etkisinde taşıt kullanmayla ilgili düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladı.

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