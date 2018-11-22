Çığlığını duyanlar yardıma koştu

Hakan Bulut'un haberine göre İstanbul'dan Tarsus'a Ashab-ı Kehf mağarasını ziyaret etmek amacıyla gelen 59 yaşındaki Havva Yardım, mağaranın ilerleyen bölümlerinde yer alan çukurun bulunduğu bölgeye doğru ilerledi. Burada dua etmek isteyen kadın, zeminin kaygan olmasından dolayı dengesini kaybederek yaklaşık 2 metrelik çukura düştü.

Kadının çığlığını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu ancak kadını bulunduğu yerden çıkartamadı. Bunun üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, çukura inerek güvenli bir şekilde Havva Yardım'ı çıkardı.

Başından aldığı darbe nedeniyle yaralanan Yardım, sedyeyle yukarı çıkarıldıktan sonra olay yerinde bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıp hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ