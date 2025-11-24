Habertürk
        Haberler Dünyadan Dua Lipa'dan güvertede cesur pozlar

        Dua Lipa'dan güvertede cesur pozlar

        Dünya turnesi konserleri için Rio de Janeiro şehrine giden İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Brezilya güneşinde yanarken çektirdiği cesur pozları paylaştı

        Giriş: 24.11.2025 - 11:09 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:09
        Brezilya güneşinde yandı
        Dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere Brezilya'da bulunan Dua Lipa, konser aralarını da deniz ve güneşin tadını çıkararak değerlendiriyor.

        'Radical Optimism' adlı turnesi kapsamında Rio de Janeiro şehrinde bulunan 30 yaşındaki Dua Lipa, yoğun programından biraz olsun uzaklaşırken, tüm dikkatleri üzerine çekti.

        Bir dizi cesur fotoğrafını paylaşan Dua Lipa, bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

        Bir teknenin güvertesinde uzanıp güneşlenirken görülen Dua Lipa, fotoğraflara, Rio de Janeiro halkının yaşam tarzını, kültürünü ve kişiliğini ifade eden 'Carioca' sözcüğüne yer vererek "Carioca Yolu" mesajını yazdı.

        Ünlü şarkıcının oyuncu nişanlısı Callum Turner, bir süre önce verdiği röportajda, ilişkilerini kamuoyunun gözü önünde sürdürmenin zor olup olmadığı sorulduğunda; "Hiç de zor değil. Dünyanın en kolay şeyi - gerçekten öyle" demişti. Turner, yalnızca hayranlarının, kendilerini gördüklerinde gizlice fotoğraflarını çekmeye çalışmalarının kendisini rahatsız ettiğini söylemiş; "Biri sizi videoya çektiğinde elbette can sıkıcı oluyor, ama çoğu zaman insanlar inanılmaz derecede saygılı ve cömert oluyor" demişti.

        Dua Lipa ile Callu Turner, Ocak 2024'ten bu yana birlikte. İkili, haziran ayında nişanlandıklarını doğrulamıştı.

